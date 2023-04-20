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Силовики задержали подозреваемого в разрушении могил (видео)

zaderjanie nakladbishe

Задержан подозреваемый в разрушении могил в Баку.

Данная информация приводится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

Отмечается, что по факту разрушения надгробий на кладбище, находящемся на балансе Балаханского муниципалитета Сабунчинского района столицы, в Управлении полиции Сабунчинского района было возбуждено уголовное дело по статье 245 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса АР, проводится предварительное расследование.

В результате мер, проведенных сотрудниками прокуратуры и министерства внутренних дел, были выявлены основания для подозрения в том, что Сеймур Дахылов, 1989 года рождения, проводивший ремонтные работы на кладбище, из-за того, что ему не заплатили за проделанную работу, в ночь с 16 на 17 апреля разрушил надгробия и мемориальные доски.

Сеймур Дахылов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 245 Уголовного кодекса.

«Предварительное расследование продолжается, уголовное дело находится на контроле Генпрокуратуры и руководства МВД. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», — отмечается в сообщении.

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