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Иранская армия получила более 200 стратегических беспилотников (фото)

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Церемония передачи армии Ирана более 200 стратегических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработанных министерством обороны Исламской республики, состоялась в нескольких областях Ирана при участии высокопоставленных военных и чиновников, передает агентство Tasnim.

«В ходе церемонии, состоявшейся в нескольких областях страны при участии главнокомандующего армией Исламской республики Иран генерала Абдольрахима Мусави, министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштиани, замначальника генерального штаба вооруженных сил Ирана генерала Азиза Насирзаде, командующих четырьмя видами вооруженных сил, председателя комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Вахида Джалалзаде и ряда чиновников и военных прошла… передача более 200 стратегических БПЛА дальнего радиуса действия, разработанных и произведенных министерством обороны и поддержки вооруженных сил в сотрудничестве с армией», – говорится в сообщении.

По данным агентства, на церемонии состоялась передача армии Ирана таких моделей вооружения, как Ababil 5, Ababil 4, Arash, Karrar, Shahrivar 10th, Akhgar, Switchblade, Homa, беспилотников, запускаемых с подводных лодок, вертикального взлета, умеющих выполнять в том числе различные задачи, связанные с разведкой, уничтожением объекта, противостоянием движущейся и неподвижной мишени, а также обладающих противорадиолокационными свойствами и навыками дешифрования.

Беспилотники оснащены ракетами класса «воздух-воздух», «воздух-земля», автоуправляемыми бомбами с интеллектуальным воздушным взлетом и системой радиоэлектронной борьбы.

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