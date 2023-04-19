Алиевы поздравили Нурай Гюнгёр

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Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева направили поздравительное письмо чемпионке Европы по тяжелой атлетике Нурай Гюнгёр.

Глава государства и первая леди поздравили ее с завоеванием титула чемпиона Европы по тяжелой атлетике.

Турецкая спортсменка посвятила свою победу Азербайджану на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване.

Нурай Гюнгор, выступавшая на чемпионате в весовой категории 64 кг, стала чемпионом Европы, в сумме подняв 219 килограммов.

После церемонии награждения Нурай Гюнгор сказала, что не забыла азербайджанских спортсменов, покинувших Ереван без участия на соревнованиях из-за инцидента с сожжением государственного флага.

«Они вовсе не должны расстраиваться. Мы боремся за них и становимся чемпионами», — отметила спортсменка.