Папикян заявил, что партнерство Армении с Индией «вступило в новый этап развития»

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Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с новоназначенным послом Индии в этой стране Нилакши Саха Сингх.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества.

«Министр высоко оценил нынешний уровень взаимодействия Армении и Индии, отметив, что двустороннее партнерство вступило в новый этап развития.

В свою очередь посол выразила готовность индийской стороны развивать связи с Ереваном. Собеседники обсудили также ряд вопросов, касающихся региональной безопасности», — говорится в информации министерства обороны Армении.