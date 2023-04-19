Папикян заявил, что партнерство Армении с Индией «вступило в новый этап развития»

Министр обороны Армении Сурен Папикян встретился с новоназначенным послом Индии в этой стране Нилакши Саха Сингх.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества.
«Министр высоко оценил нынешний уровень взаимодействия Армении и Индии, отметив, что двустороннее партнерство вступило в новый этап развития.
В свою очередь посол выразила готовность индийской стороны развивать связи с Ереваном. Собеседники обсудили также ряд вопросов, касающихся региональной безопасности», — говорится в информации министерства обороны Армении.