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Азербайджанский борец обманул соперников

gadji aliev

Лидер сборной Азербайджана по вольной борьбе Гаджи Алиев рассказал о том, как обманул соперников на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Загребе (Хорватия).

Во вторник, 18 апреля, на континентальном первенстве в Хорватии будут разыграны первые комплекты медалей. Все пятеро азербайджанских вольников, выступивших накануне, будут оспаривать медали. Трое из них поборются за золотые награды. В их числе двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев.

На загребском первенстве он выступает не в своей родной весовой категории до 65 кг, а в категории до 70 кг. По словам самого спортсмена, смена веса – временное явление.

«Тренеры решили, что пока я не буду заниматься сгонкой веса и выступлю в категории до 70 кг, но к лицензионному чемпионату мира в Белграде вернусь в свой родной вес. Впрочем, и в весе до 70 кг у меня неплохо получается», — цитирует Алиева «Спутник».

При этом спортсмен посетовал, что в новой категории ему тяжело бороться, так как все соперники физически сильнее него.

«Соперники здесь физически очень сильные. Я решил бороться с упором на технику и думаю, что этим обманул соперников и вышел в финал», — добавил Алиев.

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