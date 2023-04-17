TAP не потребуются новые трубы, чтобы удвоить пропускную способность

174 Просмотров

Трансадриатическому трубопроводу (TAP) не потребуются новые трубы, чтобы удвоить пропускную способность, говорится в сообщении TAP AG.

«После первого этапа предоставления обязывающих предложений в рамках продолжающегося в настоящее время рыночного теста консорциум TAP инициировал первый этап расширения, предлагая дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года. Процесс расширения мощностей TAP проходит в рамках рыночных тестов, проводимых в открытом, прозрачном и недискриминационным образом. Второй обязывающий этап будет проведен в 2023 году, когда заинтересованные операторы смогут представить дополнительные предложения. Пропускная способность TAP может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб», — отмечается в заявлении консорциума.

В заявлении отмечается, что новые объемы водорода и других возобновляемых газов также можно будет транспортировать через TAP, тем самым способствуя долгосрочной устойчивости.