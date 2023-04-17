«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Экономика

TAP не потребуются новые трубы, чтобы удвоить пропускную способность

gaz9

Трансадриатическому трубопроводу (TAP) не потребуются новые трубы, чтобы удвоить пропускную способность, говорится в сообщении TAP AG.

«После первого этапа предоставления обязывающих предложений в рамках продолжающегося в настоящее время рыночного теста консорциум TAP инициировал первый этап расширения, предлагая дополнительные 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года. Процесс расширения мощностей TAP проходит в рамках рыночных тестов, проводимых в открытом, прозрачном и недискриминационным образом. Второй обязывающий этап будет проведен в 2023 году, когда заинтересованные операторы смогут представить дополнительные предложения. Пропускная способность TAP может быть расширена поэтапно до 20 миллиардов кубометров в год без необходимости прокладки новых труб», — отмечается в заявлении консорциума.

В заявлении отмечается, что новые объемы водорода и других возобновляемых газов также можно будет транспортировать через TAP, тем самым способствуя долгосрочной устойчивости.

Теги:
Из этой рубрики
nabiulina
Экономика

Набиуллина заявила о «тюнинге» валютных ограничений в России

2023/04/18, 00:03
gaz9
Экономика

TAP не потребуются новые трубы, чтобы удвоить пропускную способность

2023/04/17, 22:39
socar
Экономика

Госкомпания SOCAR перечислила в бюджет более 500 млн манатов налогов

2023/04/17, 21:22
minfin
Экономика

Минфин Азербайджана обнародован масштаб госдолга страны

2023/04/17, 18:59
65d8c78 gettyimages 1386764234
Экономика

Названа общая сумма международной финансовой помощи Украине

2023/04/17, 12:35
tovarooborot rost
Экономика

Товарооборот между Азербайджаном и Россией возрос почти на 68 процентов

2023/04/14, 18:45
manat
Экономика

Госкомстат сообщает о росте среднемесячной зарплаты в Азербайджане на 11,2%

2023/04/14, 13:52
gaz16
Экономика

Турция продолжит закупки газа из РФ после начала использования своего месторождения

2023/04/14, 10:20
gaz11
Экономика

Чавушоглу напомнил о транзите азербайджанского газа в соседние страны

2023/04/14, 00:24