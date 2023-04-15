«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мнения

«Будут дебоширить». Стрелков анонсировал «вторжение» ВСУ в российские области

girkin

Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) поразил новыми военными планами, которые «замышляют» против РФ Вооруженные силы Украины.

В эфире российской радиопередачи он отметил, что армия Украины готовит вторжение в Брянскую, Курскую и Белгородскую области еще до начала своего ожидаемого контрнаступления, сообщает УНИАН.

«Полагаю, что они могут перед началом своего наступления провести ряд вторжений более крупными силами в Брянской, Курской, Белгородской области», — заявил Стрелков.

Гиркин уточнил, что «операция» ВСУ будет направлена на запугивание «русского медведя», а армии РФ, в конечном итоге, навяжут нежелательные оборонительные бои: «Будут дебоширить, демонстрировать активность, могут вторгнуться и продвинуться на несколько километров, захватить несколько населенных пунктов и навязать нам там оборонительные бои, то есть нашим войскам придется вышибать их оттуда», — предрек он.

Теги:
Из этой рубрики
girkin
Мнения

«Будут дебоширить». Стрелков анонсировал «вторжение» ВСУ в российские области

2023/04/15, 18:27
irak
Мнения

Ирак: 20 лет спустя иранская оккупация сменила американскую

2023/04/13, 19:20
korsika
Мнения

Почему бы Баку не наладить дипсвязи с правительством Корсики?

2023/04/13, 15:20
Screenshot 54
Мнения

Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ почти готово, но есть одно «но» (видео)

2023/04/13, 12:35
Мнения

Эльхан Шахиноглу: И пока они это делают, мы тоже будем вмешиваться во внутренние дела Ирана

2023/04/13, 11:30
Screenshot 439
Мнения

Подобными провокациями ход истории не изменить

2023/04/13, 11:12
ukr voen15
Мнения

Майкл Кларк: У украинцев есть только одна попытка

2023/04/12, 20:28
korot 1 2
Мнения

Игорь Коротченко: Мировое армянство слишком охамело, если думает, что Россия признает независимость Карабаха

2023/04/12, 14:48
rasim musabekov
Мнения

Расим Мусабеков: Террористическое давление Ирана на Азербайджан терпит крах

2023/04/12, 11:05