«Будут дебоширить». Стрелков анонсировал «вторжение» ВСУ в российские области

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Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) поразил новыми военными планами, которые «замышляют» против РФ Вооруженные силы Украины.

В эфире российской радиопередачи он отметил, что армия Украины готовит вторжение в Брянскую, Курскую и Белгородскую области еще до начала своего ожидаемого контрнаступления, сообщает УНИАН.

«Полагаю, что они могут перед началом своего наступления провести ряд вторжений более крупными силами в Брянской, Курской, Белгородской области», — заявил Стрелков.

Гиркин уточнил, что «операция» ВСУ будет направлена на запугивание «русского медведя», а армии РФ, в конечном итоге, навяжут нежелательные оборонительные бои: «Будут дебоширить, демонстрировать активность, могут вторгнуться и продвинуться на несколько километров, захватить несколько населенных пунктов и навязать нам там оборонительные бои, то есть нашим войскам придется вышибать их оттуда», — предрек он.