Зеленский настаивает на отправке Саакашвили на лечение

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Грузинские власти должны позволить экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили отправиться на лечение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 14 апреля.

«Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения… Которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, необходим этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь», – сказал Зеленский.