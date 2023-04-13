Сборная Азербайджана находится в Ереване

417 Просмотров

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике, которая примет участие в чемпионате Европы, находится в столице Армении Ереване, сообщает Apasport.az.

В составе делегации нашей страны на соревнования отправились 12 человек.

Армения заявила, что их безопасность полностью обеспечена. Несмотря на это, наши спортсмены не будут участвовать в церемонии открытия. Азербайджан будет представлен 4 спортсменами на чемпионате, который пройдет с 15 по 23 апреля. В мужских соревнованиях выступят Иса Рустамов (67 кг), Омер Джавадов (73 кг) и Али Шукюрлю (102 кг), в женском турнире – Назиля Исмаилова (49 кг).

Отметим, что Дадаш Дадашбейли (109 кг), участие которого планировалось в соревнованиях, позднее был исключен из состава команды.