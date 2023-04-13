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Ильхам Алиев анонсировал новую эру в отношениях с БиГ

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Сегодня начинается новая страница наших отношений. Переговоры, проведенные в рамках официального визита, открывают новые возможности. В том числе подписанная сегодня Декларация о стратегическом партнерстве демонстрирует направление нашего дальнейшего развития.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович.

Подчеркнув, что будут регулярно проводиться политические и дипломатические консультации, президент Азербайджана отметил, что в то же время более целенаправленно будет вестись работа в экономической сфере.

«Было принято решение о Совместной экономической комиссии. В ходе проведенных сегодня переговоров согласовано также создание рабочей группы по конкретным проектам, и за короткое время будут предприняты шаги в этом направлении», — сказал глава государства.

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