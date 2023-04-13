Подобными провокациями ход истории не изменить

186 Просмотров

Вторничная провокация ВС Армении у воздвигаемых азербайджанскими военными инженерных фортификаций и новых позиций на условной границе в направлении села Дыг Западно-Зангезурского региона заслуживает внимательной переоценки. Да, враг, получив по заслугам, позорно ретировался, оставив на поле спровоцированного им же безуспешного боя четверых «двухсотых» и с трудом вывезя в ближайшие госпитали еще шестерых «трехсотых».

К сожалению, его подлая выходка, выраженная в открытии из близлежащего укрытия прицельного автоматного огня по прибывшим с целью переговоров азербайджанским военным унесла жизни троих из них. Вот так и бывает у армян: приезжаешь к ним на переговоры, а они в тебя вероломно стреляют.

И всё же нынешний случай заслуживает особого внимания. Хотя бы потому, что Ереван даже не особо старается скрыть факта своей роли в произошедшем.

Судите сами. Уже наутро президент Азербайджана Ильхам Алиев, оценивая случившееся на условной границе, заявил: «Инцидент, произошедший вчера на армяно-азербайджанской границе — целенаправленная провокация со стороны Армении».

Чуть позже министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также заявил: «Вчерашний инцидент был спланированной провокацией Армении».

А теперь послушаем, что сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян: «Вчерашний инцидент был прогнозируем, я на месте давал поручения, были поставлены конкретные задачи. Надо понять, почему они провалились и почему все так сложилось».

Комментарии, как говорится, излишни. К этому можно было бы добавить, что за несколько минут до того, как раздались первые выстрелы, Никол Пашинян лично прибыл в минобороны Армении. Часто ли он посещает это ведомство?

И часто ли руководить рытьём окопов отправляют аж самого командующего корпусом?

В Ереване особо даже не скрывают, что провокация была запланирована руководством этой страны. Вопрос только: зачем? С какой целью? Очевидно, в этой стране по-прежнему ищут возможности оттянуть переговорный процесс в надежде на изменение геополитической ситуации в ее пользу, в результате которого можно было бы отвоевать потерянные территории. То Макрона затащат в переговорный формат, а потом накануне брюссельской встречи встанут в позу и потребуют участия президента Франции в запланированной на конец года встрече, сознательно сорвав ее. То теперь начнут искать повод для срыва анонсированной встречи Вашингтоне.

В Армении действительно понимают, что подписание мирного соглашения зацементирует на многие десятилетия, если не на века, принципы, которые найдут свое отражение в договоре. Поэтому, в надежде изменить ситуацию на земле, реваншисты стараются тянуть, что называется, до последнего. А вдруг?

А вот этого «вдруг», соседушки-непоседушки, не будет. Армии у вас нет, союзников нет, с ОДКБ отношения испорчены вконец, с Ираном, как говорится, «и хочется, и колется», учитывая тот имидж, который имеет это государство-изгой в мире.

С другой стороны, Армении противостоит сильный Азербайджан, который, к тому же, продолжает усиливаться и обретать новый вес в мире. Шансов на благоприятный «вдруг» у Армении «чка». Есть только большая вероятность отрицательного «вдруга», после чего у нее будут новые потери.

С другой стороны, полную свою бессмысленность и бесполезность во всей этой истории показала так называемая «гражданская» миссия Евросоюза. И где же вы есть-то, риттеры вы наши ненаглядные, кичащиеся тем, что, если не будет столкновений, то заслуга в этом будет принадлежать миссии? Ну и как, заслужили? А ведь говорили мы вам: без взаимодействия с азербайджанской стороны вся ваша деятельность будет непродуктивной. Теперь-то убедились?

Очевидно, что вторничная провокация была спровоцирована Арменией при тайном науськивании из Москвы. Уж очень хочется Кремлю, с одной стороны, «насолить» ЕС, а с другой — показать сторонам конфликта свою «востребованность» после 2025 года. Вряд ли ей это удастся сделать, по крайней мере в отношении Азербайджана. Баку настроен решительно как в вопросе КПП в самом начале новой Лачинской дороги, так и в вопросе «фактора 2025 года». Никакие провокации руками армян не заставят Азербайджан передумать. КПП — быть, а срок РМК в Карабахе — первый и последний.

Ну и, наконец, еще один игрок, который уж очень рьяно пытается влезть в регион. Порой через дымоход, как чёрт к Солохе в гоголевской «Ночи перед Рождеством». Но и в этой теократической стране должны понимать, что в Азербайджане ему делать нечего, а что касается Армении, то это ее право и свободный выбор, превращать свою страну во вторую «Сирию» или нет.

В любом случае, всем интересантам в последнем инциденте — и Армении, и России, и Ирану, и ЕС — следует знать, что подобными гнусными провокациями позицию Азербайджана не поколебить!

А души троих наших шехидов пусть будут упокоены Всевышним! Их кровь не останется на земле неотмщенной.

Зухраб Дадашов