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Более сотни российских мобилизованных пропали в Луганской области

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Более 100 российских мобилизованных пропали в Луганской области после отказа подписать контракты с ЧВК «Вагнера». Об этом сообщает российское издание Astra.

5 апреля этого года около 500 мобилизованных из разных регионов России, в том числе Московской, Воронежской и Тверской областей, отправили тремя грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону для обучения и перевода в подчинение местной воинской части. Оттуда ночью мужчины были вывезены в Луганскую область.

По данным издания, по прибытии в Луганскую область группу военных РФ с одного самолета увезли на территорию Стахановского вагоностроительного завода. Туда, как утверждается, приезжал бывший так называемый «президент» Южной Осетии Анатолий Бибилов. Россияне рассказали своим родственникам о том, что к ним приехали представители ЧВК «Вагнера».

«Приехали представители ЧВК «Вагнера» с оружием, их около 30 человек. Сейчас будут просто крутить, крутить, хотят вывезти на какой-то полигон, начали давление прямо оказывать», — рассказали они.

Родные россиян рассказали, что 57 человек из 170 согласились подписать контракты с ЧВК «Вагнера» и уехали в неизвестном направлении. В результате 113 человек погрузили в машины и отвезли в Луганскую область, село Красная Таловка, на полигон Герасимовский. По прибытии они сообщили, что у них изымают телефоны. С 7 апреля они перестали выходить на связь.

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