Лэмпард будет исполнять обязанности главного тренера «Челси»

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Лондонский «Челси» назначил бывшего полузащитника клуба и сборной Англии Фрэнка Лэмпарда исполняющим обязанности главного тренера команды. Как уточнили в пресс-службе «синих», контракт сторон рассчитан до конца текущего сезона.

«Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на «Стэмфорд Бридж»! <…> Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам чёткий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны», — приводит пресс-служба заявление совладельцев клуба Тодда Боли и Бехдада Эгбали.