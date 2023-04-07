Грузия и Азербайджан работают над Средним коридором, через год расширится ж/д Баку-Тбилиси-Карс

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Мы совместно, скоординировано работаем над проектом Среднего коридора. Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Азертадж».

«Наша цель заключается в преодолении в ближайшем будущем всех препятствий, совместном развитии инфраструктуры», — отметил премьер-министр Грузии. И.Гарибашвили.

Он сообщил, что в Грузии строится новый порт. Через год расширится деятельность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

«Тем самым мы сможем привлечь больше грузов посредством Среднего коридора», — добавил он.