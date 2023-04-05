На дороге Баку-Сальян произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, три человека погибли.

Согласно информации Главного управления Государственной дорожной полиции, инцидент был зарегистрирован на 29-м километре трассы:

«По предварительной информации, движущийся по проезжей части автомобиль марки «КамАЗ» с госномером 42-BM-084 въехал в автомобиль Hyundai Accent с госномером 99-TN-320, стоявший на обочине дороги по причине поломки. В результате происшествия погибли три женщины, находившиеся в легковом автомобиле. Водитель, еще одна женщина и несовершеннолетний ребенок получили ранения».

По факту проводится расследование.