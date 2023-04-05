Арест Дональда Трампа – новая страница в истории американской политики. Дональда Трампа боятся, он маргинал для всего политического истеблишмента США, однако популярность у него в Америке большая. Как отметил в беседе с Minvla.az американист Алексей Наумов, во всей этой истории есть два измерения: юридическое и политическое.

«Что касается юридического измерения, то мы понимаем, что Трамп не совсем чист на руку и к нему есть много претензий и обвинений. Та, история в которой его обвиняют, имела место, прокуратура Нью-Йорка провела работу и выдвинула эти обвинения не на пустом месте. Второй аспект – это репутационный, здесь все — гораздо интереснее. Дело в том, что американское общество в последние годы все больше и больше раскалывается», — сказал он.

По его словам, это видно по голосованию в парламенте: как часто голосуют за законопроекты демократов республиканцы и наоборот.

«С каждым годом число компромиссов снижается и в целом раскол в американском обществе расширяется. Особенно он обострился после избрания президентом США Дональда Трампа в 2016 году. С тех пор лучше не стало, становится только хуже. Поэтому обвинения Трампа в том, что он потратил предвыборный бюджет, ни о чем не говорит и продать это обществу невозможно. Нарушено неформальное табу — не привлекать к ответственности бывших президентов. Поэтому все это сильно повлияет на внутриполитическую архитектуру США и не способствует гражданскому миру внутри страны. Что касается юридических деталей, то я не думаю, что ему дадут предъявленный срок», — добавил он.

Наумов считает, что вся эта ситуация приведет к конфликтности, и на территории США будут митинги. Дональд Трамп не получил запрет на комментирование дела, и будет этим пользоваться, будет агитировать своих сторонников выходить на площади и митинги.

«Трамп и его сторонники видят это дело политически мотивированным и необоснованным, называя это «охотой на ведьм». Но погромов и беспорядков мы не увидим, потому что сторонники Трампа — республиканцы, они гордятся тем, что они — законопослушные граждане не хотят чего-то нового, они хотят справедливости. Разрушенных кафе и ресторанов мы тоже не увидим», — подчеркнул он.

Аналитик, говоря об особенностях Трампа, как политической фигуры, сказал, что он — республиканский вождь и популярный в народе, кандидат от народа, который без сомнений говорит о том, о чем другие политики молчат из соображений политкорректности.

«Например, об этнической преступности мигрантов из Латинской Америки, о противостоянии с Китаем, Ираном. Он имеет репутацию человека, который не держит язык за зубами и не лезет за словом в карман. Он не меинстримный политик. Второе, он не нравится политическим бюрократам США, потому что действует методом, которым не действует политический класс», — подчеркнул эксперт.

Эксперт добавил, что Трамп растоптал все правила политического приличия и, по сути, он своей апелляцией к народу смог перехватить контроль над республиканской партией.

«Он ее захватил и превратил эту партию в трампистскую. Все его конкуренты оплеваны и выгнаны из партии. Он не играет по правилам, и сам себя противопоставляет политической элите и говорит: «Я не такой, я приду и вас всех раскидаю». Это вызывает ненависть к нему у политического истеблишмента, у классической политической элиты», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев