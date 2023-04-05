Российский полковник запаса, военный обозреватель Михаил Ходаренок в эфире российского ток-шоу «60 минут» с Ольгой Скабеевой призвал не питать надежды, что у западных союзников Украины закончатся боеприпасы. Вместо этого, он советует согражданам активно готовиться к наступлению ВСУ, которое, заверил он, будет мощным.

«А что касается предстоящего украинского контрнаступления, о котором говорится так много в последнее время… Ну что тут сказать? Во-первых, значительная часть экспертного сообщества склонна эту проблему сводить к «Леопардам»… На самом деле, все гораздо сложнее… Основной объем огневых задач в предстоящей наступательной операции будут решаться за счет ракетных войск и артиллерии, то есть, «Хаймарсов», М142, М270… По всей видимости, они приготовили их уже немало, почему-то мне так кажется», — рассказал Ходаренок.

Он добавил, что в первые сутки контрнаступление ВСУ сделают российским войскам очень «горячо», попытаются их парализовать ударами на глубине до 150 км и более. Целями, в первую очередь, станут командные пункты, узлы связи, склады, линии связи.

«Все, чтобы вызвать потерю управления войсками. И элемент паники (привнести), чтобы казалось, что части и соединения ВСУ уже везде. Одновременно я не исключаю удар по объектам в нашем глубоком тылу, в Центральной России. Я это рассказываю не для того, чтобы нагонять страсти. Надо готовиться. Противник хитер и инициативен», — заявил российский полковник.

Скабеева признала, что крайне взволнована уверенностью Украины в успехе будущей весенней операции.

«Они так агрессивно и нарочито анонсируют свое контрнаступлению, как будто к нему изрядно готовы», — пожаловалась пропагандистка.