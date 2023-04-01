Вступил в силу контракт, подписанный между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и румынской Romgaz S.A., о поставках с 1 апреля 2023 года до 1 апреля 2024 года азербайджанского газа в Румынию.

Как передает Report, данное соглашение о поставках газа из Азербайджана в Румынию в объеме до 1 млрд кубометров в течение 2023-2024 годов было подписано 3 февраля в рамках 9-го заседания Консультативного совета по проекту Южного газового коридора в Баку.

Оно является продолжением документов, подписанных между SOCAR и Romgaz S.A. 19 октября и 16 декабря 2022 года.

Проект BRUA — от г. Джурджу на юге Румынии до г. Рекаш на северо-западе страны (неподалеку от Тимишоары) — был введен в эксплуатацию в 2020 году. Он должен открыть доступ Венгрии и Австрии к природному газу из Каспийского региона. Венгрия намерена закупать азербайджанский газ из Азербайджана в объеме около 1 млрд кубометров в год с 2023 года.