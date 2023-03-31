Германия приступит к выводу своего контингента из Мали в июне текущего года. Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel со ссылкой на источники.

Согласно официальным планам властей ФРГ, участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали должно быть завершено 12 месяцев спустя — к лету 2024 года.

Как пишет Spiegel, на это потребуется много времени из-за материально-технической базы Бундесвера в Мали: чтобы вывезти все снаряжение и технику, нужно 1 700 грузовых контейнеров. Сначала они будут отправлены в соседний Нигер, где есть крупный аэродром, а затем самолетами их доставят в Германию, отмечает журнал.

В настоящее время контингент ФРГ в Мали насчитывает 1,1 тыс. военнослужащих.