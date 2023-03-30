В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялось заседание коллегии, на котором было отмечено, что в этом году успешно продолжается реализация жилищной программы для семей шехидов и инвалидов войны, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

На заседании министр Сахиль Бабаев отметил, что осуществляются широкомасштабные меры социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны, и масштабы этих мер расширяются за счет новых проектов. После Отечественной войны жилищная программа для этих людей была расширена в пять раз. В послевоенный период им предоставлено 4,5 тыс. квартир и частных домов, в прошлом году – 1,5 тыс., всего за прошедшее время – более 13 тыс. квартир и частных домов.

В текущем году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено не менее 1500 квартир и частных домов. Реабилитационные социальные услуги в прошлом году оказаны более 3 тыс. человек, в этом году – почти 2 300 человек.

Было подчеркнуто, что в 2022 году и за прошедший период текущего года были усыновлены 242 ребенка.