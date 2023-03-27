Россия начала поставлять в Тегеран устройства и программное обеспечение для ведения слежки. Если раньше Кремль ограничивался предоставлением только «защитного» софта, то после того, как Иран начал поставку беспилотников и боеприпасов, решение было изменено, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Россия уже передала подслушивающие, наблюдательные устройства, а также детекторы лжи. Помимо этого Москва, вероятно, поделилась с Ираном более продвинутым ПО, позволяющим взламывать мобильные телефоны и другой софт.

Как сообщает издание со ссылкой на данные исследовательского центра Университета Торонто Citizen Lab, поставкой ПО занимается российский научно-технический центр «Протей». Организация уже передала софт, который позволят властям Ирана перехватывать сообщения по мобильной связи.