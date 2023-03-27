Посол Франции в Анкаре Эрве Магро был вызван в понедельник в МИД Турции в связи с награждением во французском Сенате членов курдских формирований, которых Анкара считает террористами. Об этом сообщил источник ТАСС в министерстве иностранных дел Турции.

«Послу было передано, что Турция не принимает и решительно осуждает награждение в Сенате Франции членов СНС (сирийские курдские формирования «Силы народной обороны»), сирийского ответвления террористической организации Рабочей партии Курдистана. До сведения посла была доведена сепаратистская и дестабилизирующая деятельность указанных элементов в отношении нашей страны и сирийцев», — подчеркнул собеседник агентства.