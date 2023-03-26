Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал правительство страны остановить проведение судебной реформы, вызвавшей массовые протесты по всей стране, для сохранения национальной безопасности. Об этом сообщила в субботу, 25 марта, газета The Times of Israel.

Таким образом, Галант фактически выступил против мнения лидера своей партии «Ликуд» — премьер-министра Биньямина Нетаньяху. «Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я этого не допущу», — сказал Галант.

Одновременно он подчеркнул, что сам принадлежит к правому лагерю и согласен с необходимостью судебной реформы. «Однако значительные национальные изменения достигаются посредством диалога», — сказал Йова Галант. Глава Минобороны предложил остановить процесс принятия реформы хотя бы на несколько недель, чтобы жители Израиля могли отпраздновать Песах и День независимости.

По словам Галанта, он все чаще слышит о недовольстве среди израильских военнослужащих, которые в знак протеста против реформы отказываются выполнять приказы командования. Все это происходит на фоне «больших угроз», сказал министр, упомянув о ядерной программе Ирана и нападениях палестинцев. «Больше, чем когда-либо, мы сталкиваемся с беспрецедентными проблемами безопасности», — подчеркнул Галант.

Массовые протесты не стихают третий месяц подряд

Массовые протесты в Израиле продолжаются с середины января. Люди выступают против судебной реформы, анонсированной новым правительством во главе с Биньямином Нетаньяху. Нововведения должны расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получит полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении. Ожидается, что принятие закона продолжится на следующей неделе, пишет The Times of Israel.

Организаторы акций протеста накануне анонсировали «Национальную неделю паралича», пообещав проводить с понедельника, 27 марта, различные мероприятия по всей стране.