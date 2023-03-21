Отчет Госдепа США о правах человека основан на предвзятых и несправедливых данных. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, передает телеканал Imedi.

Гарибашвили подчеркнул, что грузинским властям неинтересен этот отчет Госдепа США. «Отчет основан на данных, полученных на основе необъективных, предвзятых, субъективных и несправедливых выводов, подготовленных так называемыми элитными НПО», – сказал премьер. По его мнению, выводы, сделанные в отчете, основаны на ложной, сфабрикованной информации.

Глава правительства отметил, что Грузия – страна с открытой демократией, и об этом свидетельствует тот факт, что в стране действуют сотни неправительственных организаций, которые, к сожалению, распространяют по миру неверную информацию и пытаются дискредитировать имидж Тбилиси.

Гарибашвили подчеркнул, что 10 лет назад, когда в стране была коррупция, преступность, пытки, отсутствие свободы СМИ, Госдеп почему-то не писал об этом в своих отчетах.