Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

«Ничего не произойдет. Я считаю, и так было на протяжении многих лет, что МУС в основе своей нелегитимен. Это не то, с кем США должны сотрудничать. МУС нелегитимен, потому что это осуществление государственной власти в вакууме, без каких-либо конституционных рамок для ее сдерживания. И это очень опасный институт. И я думаю, что поведение МУС в данный момент потенциально угрожает дипломатическому решению в Украине. Если вы хотите, чтобы переговоры состоялись, как вы думаете, ордер на арест Владимира Путина делает это более вероятным или менее вероятным?», — заявил Болтон.