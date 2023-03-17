AZAL с апреля возобновляет авиасообщение между Азербайджаном и Кувейтом, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские Авиалинии». Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» с 22 апреля начнет выполнение рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Эль-Кувейт.

Рейсы по маршруту Баку-Эль-Кувейт-Баку будут осуществляться первоначально дважды в неделю – по средам и субботам. В июне в расписание полетов на этом направлении добавится еще одна частота – по понедельникам.

Кувейт привлекателен для туристов местными достопримечательностями, современной восточной архитектурой, пляжным отдыхом, шоппингом и т.д.

Приобрести авиабилеты на рейсы можно на официальном сайте или через мобильное приложение AZAL.