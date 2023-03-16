Началось мероприятие, посвященное дню Большого возвращения в село Талыш.

В мероприятии, организованном на площади Флага в Тертерском районе, принимают участие семьи, готовящиеся к переселению, военнослужащие, ветераны пострадавшие в ходе военных действий на Талышско-Суговушанском направлении, и представители общественности, передает Тренд.

Отметим, что в рамках программы Большого возвращения 20 семей (90 человек) будут размещены в селе Талыш. Переселение будет осуществляться в два этапа. На каждом этапе десять семей вернутся на свои родные земли.