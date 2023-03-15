Все доступные варианты для доставки нефти и газа в Европу, отказавшуюся от закупки его у России, включают участие Турции.

Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын во время выступления в Вашингтоне.

«После того как Европа решила больше не покупать российские нефть и природный газ, перед ней есть две возможные альтернативы. Это газ, поступающий из Азербайджана в Турцию. Вторая альтернатива — это энергоресурсы Восточного Средиземноморья. Ни один из вариантов не может работать без нашего участия», — цитирует Калына газета Hürriyet.

Он отметил, что Анкара «может увеличить пропускную способность» газовых магистралей из Азербайджана в направлении Европы. Но этого, по его словам, «будет недостаточно» для покрытия потребностей стран Европы в газе. Таким образом, ресурсы Восточного Средиземноморья, убежден Калын, становятся важным в текущей ситуации вариантом обеспечения Европы газом.

«По политическим причинам в данной ситуации [в Восточном Средиземноморье] Турцию планировалось обойти и транспортировать газ в Грецию через Кипр. Но от этого варианта отказались ввиду того, что это очень дорого. Третьей альтернативы [для доставки газа в Европу] не существует», — сказал Калын.