После начала российско-украинской войны мы получили запросы от более чем 10 европейских стран на поставку газа или увеличение существующих объемов поставок.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«Мы делаем все, чтобы удовлетворить потребности наших партнеров. У нас уже достаточно диверсифицированная география поставок газа», — подчеркнул глава государства.