Последние 20 лет были годами быстрого экономического роста, главным образом, за счет энергетического сектора. Сейчас стоит задача больше работать над диверсификацией нашей экономики.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«Потому что в структуре ВВП сейчас большая его часть производится в неэнергетическом секторе. И все же наш экспорт в основном состоит из нефти и газа», — подчеркнул глава государства.