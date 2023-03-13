Развитие Азербайджана позволило нам делать ставку на наши собственные ресурсы. Страна экономически независимая, и это было одной из основных целей нашего правительства.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

«Мы фактически близки к завершению реализации наших проектов, финансируемых международными финансовыми институтами», — отметил глава государства.