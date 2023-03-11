Представительство Ирана в ООН, заявило, что страна завершила подписание контракта на покупку самолетов Sukhoi-35 у России, но информация о количестве этих самолетов и сроках поставки является конфиденциальной.

Иранская миссия в ООН отметила, что «истребители Sukhoi-35 технически одобрены Ираном. После октября 2020 года, когда запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, Иран, наконец, согласился их приобрести».

Представительство Ирана не сообщило, когда и сколько истребителей будет доставлено в Иран.

«Подробности не разглашались, поскольку информация засекречена», — отметили в миссии.