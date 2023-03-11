К маю Тегеран планирует перебросить в Карабах отряд численностью 4 тысячи человек, состоящий из Корпуса стражей исламской революции и шиитских ополченцев. Об этом сообщает турецкое издание Türkiye.

Издание пишет, что правительство Ирана, провозгласившее безопасность Армении главным приоритетом, строит планы по превращению Карабаха в Сирию. Повестка дня Тегерана состоит в том, чтобы к маю 2023 года перебросить в Карабах отряд КСИР и шиитских ополченцев численностью 4 тысячи человек. С этой целью в феврале прошлого года командующий силами «Аль-Кудс» Исмаил Кани посетил Ирак и Сирию. Иранский генерал поручил командирам шиитских группировок таким, как Асаеб Ахлюл Хак, Движение ан-Нюсеба и Хизбалла на горячих фронтах подготовить 4 тысячи элитных боевиков для создания обученного и имеющего боевой опыт спецназа.

В этот план входит также и РПК: Иран планирует перебросить в Карабах езиди курдов, проживающих в Западном Азербайджане, Ираке и Сирии.