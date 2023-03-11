11 марта в Баку стартовал третий заключительный день X Глобального Бакинского форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды.

Сегодняшние панельные дискуссии охватят следующие темы:

«Западные Балканы в контексте Европейского Союза»;

«В поисках мира, стабильности и развития на Ближнем Востоке и за его пределами»;

«Геостратегическое значение Африки: возможности и вызовы»;

«Молодежь говорит, мы слушаем».

Отметим, что в Глобальном Бакинском форуме принимают участие около 360 делегатов из 61 страны, в том числе 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 экс-президентов, 21 экс-премьер-министров, заместители министров иностранных дел 23 стран.

На форуме, рассматриваются факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период.