Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) провела оперативно-следственные мероприятия в связи с распространившейся в социальных сетях аудиозаписью о «возможном теракте в Бакинском метрополитене», вызвавшей серьезную обеспокоенность среди граждан.

Согласно информации СГБ, в ходе предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному в связи с этим фактом, было установлено, что аудиозапись принадлежит гражданину Азербайджана Бутаеву Фариду Фархад оглу, 2001 года рождения, и была распространена через WhatsApp.

Фарид Бутаев был задержан и привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) Уголовного кодекса Азербайджана.

«Еще раз доводим до сведения, что аналогичные действия, направленные на создание паники среди населения, влекут за собой серьезную юридическую ответственность в установленном законом порядке», — говорится в сообщении СГБ.