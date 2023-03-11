Швейцария подтвердила приверженность запрету на реэкспорт военных материалов швейцарского производства в третьи страны. Соответствующее решение приняло в пятницу правительство — Федеральный совет, мотивировав свою позицию нейтральным статусом страны.

«Федеральный совет рассмотрел вопрос о реэкспорте в третьи страны военных материалов, произведенных в Швейцарии. Он решил придерживаться нынешней практики. Эта практика базируется на федеральном законе о военных материалах и на давней гуманитарной традиции Швейцарии как нейтрального государства», — говорится в сообщении, опубликованном на правительственном сайте.