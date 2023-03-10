Азербайджанский газ спас нас, он сыграл большую роль не только для Румынии, но и для Европы.

Об этом на панели «Роль новых энергетических и транспортных коридоров в зоне Евразии» в рамках Х Бакинского Глобального форума на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды», проводимого при организации Международного центра Низами Гянджеви, сказала бывший заместитель премьер-министра Румынии (2018-2019), член парламента Румынии Ана Бирчалл, передает АПА.

Она отметила, что в тяжелый период стратегическая инициатива Азербайджана сыграла важную роль для Румынии и Европы: «Я не знаю, как бы мы провели зиму, не будь поддержки Азербайджана. Экспорт «зеленой энергии» из Азербайджана в Европу – это инициатива президента Ильхама Алиева, которая имеет очень большое значение. Хочу отметить еще один момент. Я была в Шуше, там идут большие восстановительные работы. Призываю и вас посетить Шушу. Президент Ильхам Алиев заявил, что на освобожденных территориях будет производиться «зеленая энергия».