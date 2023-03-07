Испытывающая «кадровый голод» ЧВК «Вагнер» решила «снизить бюрократию» и начала набирать пациентов психоневрологических диспансеров.

Объявление о том, что теперь для поступления на службу в «Вагнер» не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюорограмма, разместили соцсетях ЧВК.

Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, в разговоре подтвердили рекрутеры ЧВК в разговоре с корреспондентом The Moscow Times, которые под видом добровольца обратился на горячую линию для наемников и сообщил, что лечился в специализированном учреждении от нервного срыва.

Как пишет издание, в ответ журналисту прислали формальную инструкцию с требованиями к новобранцам и предложили самостоятельно себя по ней оценить. «Если все нормально, ждем тебя», — сообщил рекрутер ЧВК.

Из памятки следует, что в «Вагнер» не берут людей «болеющих тяжелыми заболеваниями, препятствующими выполнению задач, страдающих от наркомании, а также переболевших гепатитом В, С».

Однако, как пишет The Moscow Times, никаких справок не требуют, по прибытию на место, как следует из той же инструкции, серьезного медицинского обследования не проводится: берут лишь экспресс-анализ крови и анализ мочи на наркотики.

В паблике VK рекрутеры объясняют резкое снижение требований к поступающим на служб желанием «убрать лишнюю бюрократию».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично жаловался на нехватку бойцов, проблемы с пополнением рядов вагнеровцев из-за «чудовищной военной бюрократии» в России, нехватку снарядов от Минобороны. Пригожин также сообщал, что в «Вагнер» якобы перестали набирать заключенных, однако, по данным Института изучения войны (ISW) на самом деле рекрутинг стал носить (https://t.me/currenttime/21144) более ограниченный характер.

«Медиазона» выяснила, что в конце 2022 года сотрудники Пригожина повторно объезжали колонии, в которых уже были, но в этот раз желающих уйти на войну в Украину было в несколько раз меньше.