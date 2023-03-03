Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана в партнерстве с Польшей и Литвой приступает к реализации проекта «Усиление безопасности дорожного движения в Азербайджане».

Стоимость проекта составляет 1 млн евро, передает АПА.

«В течение двух лет планируется провести соответствующие встречи с экспертами из Польши и Литвы и подготовка проектов. Проект будет осуществляться по 3 компонентам — совершенствование законодательства, создание второй эффективной системы управления безопасностью дорожного движения, повышение численности персонала. По каждому компоненту будет подготовлен соответствующий документ», — сказали в министерстве.