Министерство национальной обороны Турции сообщило в среду о нейтрализации трех боевиков сирийского крыла террористической организации PKK — YPG на севере Сирии.

По данным ведомства, боевики PKK/YPG готовили атаку в зоне антитеррористической операции «Источник мира».

«Турецкие военные, оказывающие непрерывную поддержку проведению работ в зоне землетрясений, не снижают бдительности и в противодействии преступности, продолжая решительную борьбу с терроризмом», — говорится в сообщении оборонного ведомства.