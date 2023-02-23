Греция не будет передавать зенитно-ракетные комплексы С-300 в Украину, несмотря на просьбы США, так как это ослабило бы ее оборону, сообщил министр национальной обороны Николаос Панайотопулос в интервью греческому общественному телевидению ERT.

На вопрос, просил ли госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита Грецию отправить военную технику, включая С-300, в Украину, Панайотопулос ответил, что США давно Грецию попросили предоставить С-300.

«Но мы сказали, что не можем удовлетворить эту просьбу, потому что мы никоим образом не можем оказать какую-либо помощь, ослабляя нашу оборону. С-300 находятся там, где они есть. Они были куплены и прибыли в Грецию по определенным причинам, и пока эти причины существуют, мы не собираемся соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны», — сказал Панайотопулос.