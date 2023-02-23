Второй вопрос, поднятый Арменией перед Международным судом, был связан с тем, что правительство Азербайджана якобы не удовлетворяет те или иные потребности лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахе и являющихся гражданами Азербайджана.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на брифинге, проведенном в связи с решением Международного суда от 22 февраля 2023 года по судебным делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает АПА.

Он отметил, что Армения, в частности, выдвинула утверждение о каком-то сознательном и предвзятом вмешательстве в связи с обеспечением этой территории газом и электроэнергией, а впоследствии, в дополнение к этому, даже в связи с обеспечением оптоволоконным интернетом:

«Эти вопросы Армения регулярно поднимала с марта 2021 года. Азербайджан также последовательно высказывал свою позицию. Наша позиция заключалась в том, что в течение 30 лет газоснабжение этой территории осуществлялись Арменией, и Азербайджан готов сотрудничать с Арменией в вопросах обеспечения тех или иных вопросов, которые могут подпасть под его обязательства, в связи с ремонтом газопровода, проходящего по нашей территории. Доказательства того, что права какого-либо проживающего там гражданина не были нарушены, были представлены в суд. Суд также поддержал эту позицию Азербайджана. В решении отмечается, что азербайджанская сторона не вмешивалась в снабжение газом, электричеством и интернет-услугами, и эти утверждения не имеют под собой никаких оснований».