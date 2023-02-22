Мир стоит на пороге глобального конфликта, если Вашингтон хочет поражения Москвы. Россия будет защищаться любыми средствами, в том числе ядерным оружием, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал он в своем Telegram-канале в среду.

Ядерные арсеналы Британии и Франции давно пора включить в СНВ-3, считает Медведев.

Россию порвут на части, если она остановит «спецоперацию», не добившись победы, но война закончится, если США остановят поставки оружия Киеву, сказал он