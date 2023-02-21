Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Молдовы Дорина Речана, которое приводит Moldova1.

«Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского», — заявил премьер Молдовы.

По его словам, молдавские органы готовы противостоять подобным вызовам. Он подчеркнул, что его цель — обеспечить мир и стабильность в стране.

«Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности», — сказал Речан.