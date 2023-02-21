Согласно армянской газете «Жоховурд», «президент» сепаратистского анклава в Карабахе Араик Арутюнян 23 февраля выступит со специальным посланием, в котором объявит об отставке Рубена Варданяна. Новым вероятным кандидатом на пост «госминистра» является действующий «генпрокурор» анклава Гурген Нерсисян.

Говоря о том, как это повлияет на ситуацию в регионе, политолог Фархад Мамедов в беседе с Minval.az сказал, что пока официального подтверждения данной информации нет.

«Только президент Азербайджана на мюнхенской конференции обозначил маршрут появления Варданяна в Карабахе. Проект «Варданян» не то, что исчерпал себя, а он уже вредит авторам этого проекта. Потому как он задумывался с целью повышения субъектности армян Карабаха, с целью повышения сопротивления армян Карабаха, консолидации армянского населения в Карабахе и формирования альтернативы зависимости от Армении. Это еще и генерация денег от Армении в Карабахе», — сказал политолог.

Аналитик добавил, что по всем этим пунктам нанесен большой удар, произошел раскол, люди теряют мнимые должности, возбуждаются уголовные дела.

«С другой стороны, приостановлена любая незаконная экономическая деятельность в Карабахе. Проект «Варданян» способствовал этому. Кроме всего этого, размывается роль российского миротворческого контингента из-за экологической акции на Лачинской дороге. Огромный удар нанесен по имиджу РМК как среди армянского общества, так и среди азербайджанского. Это, конечно же, меньше всего заботит Россию, но все же», — подчеркнул эксперт.

Мамедов полагает, что личность Варданяна становится токсичной и для самой России.

«Поэтому есть вероятность того, что его снимут, а вот, останется он в Карабахе или нет, это будет зависеть от принципиальной позиции РФ, которая все еще располагает ресурсами для создания возможностей таким, как Варданян», — добавил он.

Аналитик, говоря о возобновлении переговорного процесса, заявил, что переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном по мирному договору запущен.

«Я не думаю, что отставка Варданяна повлияет на экоакцию на Лачинской дороге. Потому что официальной причиной является незаконная эксплуатация рудников и нецелевое использование Лачинской дороги. Соответственно, то, что президент Азербайджана предложил КПП, является условием Азербайджана по прекращению этой акции и взятию под контроль дороги», — считает эксперт, добавив, что «так можно нивелировать угрозы от нецелевого использования этой дороги».

Политолог добавил и то, что после отставки Варданяна возможны контакты Баку и армян Карабаха для решения ряда социально-экономических вопросов в регионе, но с мирных позиций.

«Я думаю, что Азербайджан в этом вопросе будет выдвигать конструктивные инициативы и мы наконец увидим механизмы реинтеграции, они в основном будут правового и социального характера», — подытожил он.

Ниджат Гаджиев