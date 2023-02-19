Израиль не позволит Ирану разработать ядерное оружие и закрепиться на северных границах в Сирии.

Как сообщает ТАСС, с таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие и не позволим ему закрепиться на нашей северной границе [в Сирии]. Мы делаем и будем делать все, чтобы защитить наш народ, и мы решительно реагируем на любые нападения на нас», — заявил премьер, высказывания которого распространила его канцелярия.