Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Иране. Эпицентр находился в 3 км от города Хой. Сила составила 5-6 баллов.
Землетрясение ощущалось и в Армении, сообщает Спасательная служба МВД страны.
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Иране. Эпицентр находился в 3 км от города Хой. Сила составила 5-6 баллов.
Землетрясение ощущалось и в Армении, сообщает Спасательная служба МВД страны.
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