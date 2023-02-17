Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. В том числе в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского в пятницу, 17 февраля.

Он напомнил, что в последние недели продолжается дипломатический марафон, во время которого ведутся переговоры с представителями разных стран.

«Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции», — сказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марк Рютте.

«Говорил и сегодня об этом с Рютте и в течение недели со всеми лидерами. Продолжу эти переговоры и на следующей неделе», — подчеркнул президент.