Со следующей недели отгрузка нефти на мировые рынки с терминала в Джейхане будет восстановлена в полном объеме, сказал региональный президент компании bp в Азербайджане Гэри Джонс на пресс-конференции.

Отгрузка была частично остановлена после небольшого повреждения на одном из нефтеналивных причалов из-за разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля.

По словам Джонса, после землетрясения bp начала инспекцию всей инфраструктуры в Турции, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и терминал в Джейхане, в результате чего было установлено, что никаких серьезных повреждений они не получили.

При этом, отметил он, bp возобновила транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Супса.