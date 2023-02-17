Увеличение поставок азербайджанского газа в прошлом году способствовало обеспечению энергобезопасности континента в краткосрочной перспективе. А целью в среднесрочной и долгосрочной перспективе является предложенное Азербайджаном расширение Южного газового коридора.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на круглом столе на тему «Трубопроводные мечты: энергетическая безопасность будущего», прошедшем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава государства отметил, что до 2027 года планируется увеличить транспортировку газа по ТАР с нынешних 11 миллиардов до 20 миллиардов кубометров, а по TANAP — с 16 миллиардов до 31 миллиарда кубометров.

Напомнив, что в июле прошлого года в Баку при участии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским Союзом, президент сказал, что в соответствии с этим документом сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом в области энергетики будет расширяться и впредь.